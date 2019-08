Frau auf Fussgängerstreifen angefahren

Auf diesem Fussgängerstreifen wurde die Frau vom Auto erfasst. Quelle: Google Streetview

Eine Fussgängerin ist am Montagabend in Biel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Frau die Orpundstrasse auf einem Fussgängerstreifen kurz nach der Abzweigung Löhrenweg überqueren. Gleichzeitig fuhr ein Auto von der Autobahnausfahrt Orpund her in Richtung Stadtzentrum.