Geisterfahrerin verursacht Unfall – eine Verletzte

Am Sonntagabend war um 17.10 Uhr ein Auto auf der A16 von Frinvillier her in Richtung Biel unterwegs, ehe die Lenkerin den Taubenlochkreisel verliess und dabei in falscher Richtung auf den von Bözingen herführenden Fahrstreifen geriet. Nach etwas mehr als hundert Metern kollidierte das Auto seitlich mit einem in Richtung Frinvillier fahrenden Auto, wie die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag berichtete.