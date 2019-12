Zwischen Bauernhof und Bundeshaus

Während der Session geht es in der Wandelhalle des Bundeshauses zu wie in einem Bienenhaus. Überall surren Handys, fliegen Türen auf und zu, schwirren Journalisten um Politiker wie Arbeitsbienen um ihre Königin. Eine konstante Klangkulisse, die in unregelmässigen Abständen von Getrampel auf dem Parkettboden unterbrochen wird.