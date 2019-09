Modernisierte SBB-Werkstätte Biel ist eingeweiht – 50 Arbeitsplätze geschaffen

Mit der Taufe eines Fernverkehr-Doppelstockzugs haben Vertreter der SBB und der Stadt Biel am Freitag die modernisierte SBB-Werkstätte Biel eröffnet. Diese Serviceanlage ist für 45 Millionen Franken ausgebaut worden.

Wie die SBB mitteilte, können in der umgebauten Halle neu auf drei 200 Meter langen Gleisen Intercity-Neigezüge gewartet und gereinigt werden. Auf drei 80 Meter langen Gleisen werden Regionalverkehrszüge der Typen Domino, GTW und Flirt geputzt und unterhalten. Diese Typen wurden schon bisher in Biel gewartet. Am Samstag führt die SBB in der Bieler Werkstätte einen Tag der offenen Tür durch.