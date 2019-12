Moutier gibt Kanton Bern Stimmregister preis

Der Gemeinderat von Moutier hat grundsätzlich nichts dagegen, dem Kanton Bern bis auf weiteres Einblick in sein Stimmregister zu gewähren. Doch vorher wollen die Stadtbehörden mit dem Kanton noch ein Gespräch über die Datensicherheit führen.

«Im Kern widersprechen wir der Forderung des Kantons nicht», sagte Valentin Zuber, Präsident der gemeinderätlichen Delegation für die Jurafrage, am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Gemeinderat habe der Berner Regierung in diesem Sinn einen Brief geschickt, wie Zuber ausführte.