Rätsel um einen brennenden Mann

Die Polizei fand den Mann an der Hauptstrasse auf Höhe des Schlosses Nidau.

(Bild: Google Street View)

Am Montag gegen 3.45 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass an der Hauptstrasse in Nidau eine Person brenne. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen am Boden liegenden Mann mit schweren Verletzungen. Er wurde ins Spital gebracht und befindet sich in kritischem Zustand.