Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Moutier ist in der Nacht auf Montag eine Wohnung zerstört worden. Zwei weitere Wohnungen wurden beschädigt. Der Brand brach gegen 2.20 Uhr an der Rue Neuve aus, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brandherd im dritten Stock des Wohnhauses lokalisieren.