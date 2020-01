100'000 Franken für das Marketing

Nachdem im vergangenen Dezember die Erschliessungsstrasse für das Gewerbegebiet Aarefeld – und damit für den Gewerbepark Raum 5 – eröffnet worden war, will die Gemeinde nun die Verkaufsaktivitäten für ebendiesen Park intensivieren. Einerseits soll das Projekt in den Regionen Bern, Emmental und Oberland besser bekannt gemacht werden. Andererseits, so Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) in der GGR-Sitzung vom Freitagabend, sei das Geld angedacht, um weitere konkrete Vorarbeiten zu leisten.