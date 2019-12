200'000 Franken für die Strassen

Abfallentsorgung rentiert

Bei den Spezialfinanzierungen liegen die Wasserversorgung mit 14'700 Franken und die Abwasserentsorgung mit 4400 Franken im Minus. Einzig die Abfallentsorgung liegt mit 4600 Franken im Plus. Bei den Steuererträgen wird mit 1'108'300 Franken gerechnet, was gegenüber dem Budget eine Abnahme des Netto­ertrags von 187200 Franken ausmacht. Durch die Deckung des Defizites mit Mitteln aus dem Eigenkapital reduziert sich dieses auf 1,27 Millionen Franken. «Dieses bleibt aber mit 34 Steuerzehnteln immer noch komfortabel», erklärte die Gemeindeverwalterin Stephanie Käser.

Dem Budget wurde zugestimmt.

Strassenabschnitte sanieren

Der Gemeinderat will drei Strassenabschnitte sanieren. Dies betrifft: Belagssanierung Steg­strasse 90'000 Franken, Belagssanierung Aettenbühl–Weid 60'000 Franken und Belagssanierung Schulgässli 50'000 Franken. Im Weiteren forderte der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit in Höhe von 60'000 Franken für den Küchenersatz mit Raumanpassungen in der Dachgeschosswohnung des Gemeindehauses.

Den Vorlagen wurde zugestimmt ausser beim Kredit Schulgässli. Zu diesem Geschäft gab es fünf Enthaltungen.

Reglemente teilrevidiert

Beschlüsse zu fassen, gab es zudem über die Teilrevision von Reglementen. Beim Organisationsreglement ging es um das Wahlverfahren. Neu sind diejenigen wählbar, die fünf Tage vor der Wahlversammlung angemeldet und schriftlich ihr Einverständnis für die Amtsübernahme gaben. Zudem werden die Baukommission und die Ver- und Entsorgungskommission aufgehoben. Die Geschäfte werden neu vom Gemeinderat übernommen. Hier gab es eine Stimmenthaltung.

Auch das Schulreglement wurde revidiert. In diesem fehlte bisher, dass eine Basisstufe geführt werden kann. Die Anpassung sieht vor, dass neu ohne Reglementsänderung wieder auf einen Kindergarten umgestellt werden kann. Beim Feuerwehrreglement wird vorgesehen, dass Kommandanten, welche sechs Jahre oder mehr Dienst geleistet haben, von der Bezahlung der Ersatzabgabe entbunden werden. Den Reglementsänderungen wurde zugestimmt.

Anstelle von Liselotte Zürcher wurde neu Annette Mac Donald in die Schulkommission gewählt und Cristina Küenzi im Amt bestätigt.