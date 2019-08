200 Jahre Waffenplatz: Kommandant ist zufrieden

«Am Freitag fand parallel zu den Besuchstagen der beteiligten Rekrutenschulen der Jubiläumsanlass mit geladenen Gästen statt. Eigentlicher Höhepunkt war dabei die Enthüllung des Gedenksteins vor der Dufour-Kaserne.»

Am Samstag strömte dann eine bunt gemischte Besucherschar durch die drei Ausstellungsbereiche «Gestern – Heute – Dynamisch». Die Verantwortlichen durften viele spontane positive Rückmeldungen entgegennehmen: «Schön, dass der Waffenplatz zum 200. Geburtstag seine Tore öffnet», sei der Tenor der Gäste gewesen. Wie viele schlussendlich genau gekommen waren, können die Veranstalter nur ungefähr abschätzen. «Bei nicht kommerziellen Anlässen auf einem weitläufigen Areal sind Angaben zu Besucherzahlen schwierig», betont Diener. Man gehe von den ungefähr erwarteten 10'000 Besuchern am Freitag und in etwa 30'000 Besuchern am Samstag aus.

Mit Ausnahme einiger Bagatellverletzungen wie Insektenstiche und einer leichten Hirnerschütterung nach einem Sturz seien glücklicherweise keine besonderen Vorkommnisse zu erwähnen. «Wir freuen uns darüber, dass wir der Region Thun den ältesten Waffenplatz der Schweizer Armee präsentieren durften. Ein Platz, der seit 1819 in Bewegung ist und diese Dynamik auch zukünftig aufrechterhalten wird», stellt der Kommandant abschliessend fest.