200 zogen fürs Klima durch den Regen

Am Freitag fand in Thun ein weiterer Klimastreik statt, an dem trotz Regen und Kälte gegen 200 Menschen teilnahmen, wie die Veranstalter schreiben. Der 15-jährige Gymnasiast und Mitorganisator Thomas Germann betonte in seiner Rede: «Die Wahlen sind vorbei – der Klimastreik geht weiter!»