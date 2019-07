37 Rosen vom Berufsbildungszentrum

Im Rahmen einer kleinen Feier ehrten die beiden Abteilungsleiter des Berufsbildungszentrums IDM, Thomas Stucki und Stefan Heusser, 37 junge Berufsleute für ihren Fleiss und ihre Ausdauer während der gesamten Lehrzeit. Mit der IDM-Urkunde wurden 19 Absolventen ausgezeichnet.

In allen Fächern der Berufsfachschule haben sie während der gesamten Lehrzeit einen Notendurchschnitt von 5,6 und mehr erreicht. Für solche ausserordentliche Leistungen brauche es viel Engagement, Können und Neugierde, erklärte Schuldirektor Ben Hüter. Und: «Wenn ihr mal im Gegenwind steht, heisst es: nicht aufgeben, nur etwas langsamer vorangehen oder das Problem auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten.»

Seit einigen Jahren zeichnet die Kaba-Stiftung junge Berufsleute aus, die mit guten schulischen Leistungen während der gesamten Lehrzeit glänzen. In diesem Jahr konnten sich 24 junge Damen und Herren über eine Uhr als Anerkennung und die Gratulationen des Stiftungsratspräsidenten Ernst Keller freuen.

Einige von ihnen wurden sogar mehrfach ausgezeichnet. Für den Kiwanis-Preis galt es, in Zweier- oder Dreiergruppen eine Vertiefungsarbeit zu einem selbst gewählten Thema auszuführen. Die Jury setzte die Arbeit der Landmaschinenmechaniker Marcel Stucki und Marcel Zürcher «Pflegetechnik am Hang» an die Spitze. (vhh)