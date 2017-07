Bisher 8000 Tickets verkauft – Veranstalter hoffen auf Endspurt

Was für eine Woche für die Rockmusikfans in der Region: Ende August stehen innerhalb weniger Tage das Seaside Festival in Spiez mit Züri West, Krokus oder Status Quo und die Rock-’n’-Roll-Sommerparty in der Stockhorn-Arena auf dem Programm.

Das Stadionkonzert in Thun wird als grösste Headlinershow der dänischen Rockband Volbeat angekündigt, im Vorprogramm treten zudem Beatsteaks, Flogging Molly und Amorphis auf. Es ist der grösste Musikanlass in der Arena seit September 2011, als Gölä, Polo Hofer, Trauffer und Philipp Fankhauser 20'000 Personen anlockten.

Diesmal finden laut Stefan Mat­they bis zu 18'000 Rockfans Platz. Matthey ist Geschäftsführer der Good News Productions AG, ­welche den Event organisiert. Er sagt: «Bisher wurden rund 8000 Tickets verkauft.» Zufrieden ist er damit nicht. «Wir haben mehr erwartet», gibt Matthey unumwunden zu.

«Markt ist übersättigt»

Dass es nicht mehr seien, habe mit der generellen Marktlage in der Schweiz zu tun: «Der Markt ist übersättigt.» Die Musikfans haben die Qual der Wahl mit grossen und kleinen Open Airs und diversen Stadionkonzerten – oder eben Ende August in der Region Thun mit gleich zwei musikalischen Grossevents, die in nicht einmal zehn Kilometern Luftlinie voneinander entfernt stattfinden.

«Von Juni bis August ist die Schweiz eine einzige Festhütte.»Stefan Matthey,

Geschäftsführer Good News Productions AG

«Von Juni bis August ist die Schweiz eine einzige Festhütte», sagt Stefan Matthey. «Auch an Grümpelturnieren, Stadt- oder Waldfesten wird Geld liegen gelassen. Das geht dann nicht mehr überall auf.»

Er weist zudem auf die beiden Auftritte von Superstar Ed Sheeran im Letzigrundstadion in Zürich hin. Diese finden zwar erst im August 2018 statt – «aber dafür sind jetzt bereits 96'000 Billette im Verkauf, das zieht Ticketgelder aus dem Markt raus».

Verändert habe sich nicht zuletzt die Kaufentwicklung für grosse Konzertevents: Meistens ziehe es gegen Ende nochmals deutlich an. Matthey geht davon aus, dass das bei Volbeat nicht anders sein wird.

«Wir werden sicher noch ein paar kommunikative Trümpfe aus dem Ärmel ziehen», verspricht Matthey. Zum Beispiel, dass der Anlass ganz bewusst bereits um 22.30 Uhr endet – sodass auch Leute, die von weiter her mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, noch nach Hause kommen.

Wie viele Tickets müsste Good News verkaufen, damit der Event nicht zum Verlustgeschäft wird? «Das würde ich Ihnen gern sagen, aber ich kann es noch nicht», antwortet Geschäftsführer Matthey. So liege etwa derzeit die technische Bühnenanweisung von Volbeat noch nicht vor.

650 Manntage

Laut Stefan Matthey werden die Anwohner in der Nähe der Stockhorn-Arena mit Flugblättern auf die Lärmimmissionen hingewiesen, die auf sie zukommen werden. Nicht nur während der Konzerte – schliesslich sei das Stadion für kurze Zeit eine Baustelle.

Der Aufbau beginnt bereits am Freitag, 25. August, erklärt Sascha Smolokovski von der zuständigen Fortissimo AG. Auf der Südseite des Stadions wird eine 37 Meter breite und 15 Meter hohe Bühne installiert.

«Der Rasen wird im Bühnenbereich mit Schwerlastplatten und im hinteren Bereich mit Rasenschutzplatten zugedeckt», führt Smolokovski aus. Für das Catering verwenden die Organisatoren die normale Infrastruktur im Stadion – zusätzliche Stände gibt es im Zuschauerbereich.

Insgesamt 650 Manntage werden laut Sascha Smolokovski investiert, bis am 1. September alles wieder fixfertig abgebaut und die spezielle Rockmusikwoche zwischen Spiez und Thun definitiv zu Ende sein wird.

Stadionshow in der Stockhorn-Arena Thun am 30. August: Türöffnung 16 Uhr, Amorphis 17 Uhr, Flogging Molly 17.50 Uhr, Beatsteaks 19 Uhr, Volbeat 20.30 Uhr, Showende 22.30 Uhr. Tickets (99 bis 159 Franken) bei Ticketcorner. (Thuner Tagblatt)