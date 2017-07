«Cats»-Crew spendet für Plusport

«Einer unserer Musicaldarsteller hat in seiner Familie hautnah miterlebt, was es bedeutet, wenn sich das Leben von einer Sekunde auf die andere verändert. Er gab den Anstoss für das soziale Engagement», sagt Markus Dinhobl, ausführender Produzent der Thunerseespiele, zum Engagement des «Cats»-Cast und der Crew der Thunerseespiele für die Organisation Plusport. «Weil ‹Cats› bei unserem Publikum sehr gut ankommt und schon der Vorverkauf ausserordentlich gut lief, möchten auch wir unseren Teil dazu beitragen, grosszügig an andere weiterzugeben», so Dinhobl weiter.

Workshop und Konzert

Diesen Freitag empfängt ein Teil des Thunerseespiele-Cast eine neunköpfige Gruppe Kinder und Jugendlicher, die an einem Plu­sport-Ferienlager im Emmental teilnimmt. Die Reise nach Thun werde ein «besonderes Wochenhighlight» und den Kindern einen «einmaligen, rund zweistündigen Blick in die Welt des Musicals» gewähren, schreiben die Thunerseespiele.

Auch die Einnahmen des für den 20. August geplanten Benefizkonzerts fliessen in den Spendentopf. Gezeigt wird eine bunte Mischung kreativer Darbietungen aus allen Abteilungen. «Die talentierten Kollegen haben ein einmaliges Programm zusammengestellt, das Gross und Klein zum Staunen bringen wird», sagt Kerstin Ibald, Cast-Mitglied und Organisatorin des Konzerts im Congress Hotel Seepark in Thun (17 Uhr; Eintritt frei, Kollekte).

Fischer amtet als Botschafter

Plusport engagiert sich für Menschen mit einer Behinderung und ermöglicht Integration, Freude und Erfolg durch Bewegung im Sport. Seit über 55 Jahren bietet Plusport als Dachverband und Kompetenzzentrum des schweizerischen Behindertensportes ein breit gefächertes Angebot an Sportmöglichkeiten. Lucas Fischer, der heuer als Katze Tumbelbrutus bei den Thunerseespielen sein Musicaldebüt gibt (wir berichteten), ist Botschafter der Organisation. «Plusport liegt mir sehr am Herzen. Ich habe selbst schon bei zahlreichen Events erlebt, was Sport für Menschen mit Behinderungen bedeutet und wie viel Energie und Lebensmut körperliche Betätigung freisetzen kann.» (mgt)