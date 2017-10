Die längste Flaniermeile im Westen

Gestern, Mitte Vormittag: Die 190 Marktstände sind längst aufgestellt, und bereits sind Hunderte Marktbesucher eingetroffen. «Es ist trocken», antwortet Marktchef Heinz Krebs auf die Frage, ob alles im grünen Bereich sei. Wenn es regnet und sich die Leute mit ihren Schirmen in der engen Gasse aneinander vorbeizwängen, während das Wasser von den Standdächern tropft, ists mit der guten Märit-Laune nicht weit her.

Höschen und ein Bär

Heute hingegen herrscht nahezu ideales Marktwetter. Die Sonne zeigt sich hin und wieder, und die Temperaturen sind auch am Morgen auszuhalten. Das Publikum zeigt sich von seiner kauffreudigen Seite. Wie in den Vorjahren ist das Angebot auch heuer sehr vielfältig, und punkto Qua­lität gibt es wenig zu meckern.

Beim Bären-Kreisel zum Beispiel ist Unterwäsche Trumpf: Vom Oma-Schlüpfer bis zum Totenkopftanga ist so ziemlich alles zu haben, im Hinblick auf den kommenden Winter auch in der Thermoausführung.

Am anderen Ende des Wattenwil-Märit, also oben bei der Kirche, siehts genau umgekehrt aus. Weder Unter­hosen und -leibchen werden hier angeboten, dafür am Stand mit den Jagdtrophäen Kopf und Fell eines kanadischen Schwarzbären für 1500 Franken. Was fehlt, ist hingegen ein Butler, der über den Bärenkopf stolpert, während er die Speisen aufträgt.

Buntes für Kinder

Ein wichtiges Käufersegment sind die Kinder. Verschiedene Marktfahrer haben ihre Stände in eine bi-ba-bunte Barbie-Puppen-Welt verwandelt und verkaufen ganze Wagenladungen von billigem Plastikspielzeug. ­Erfahrene Mütter und Väter wissen: Widerstand ist zwecklos. (Thuner Tagblatt)