Ein Tunnel für die Fussgänger

Velos

Immer mehr Leute sind in den letzten Jahren aufs Velo umgestiegen – auch in Thun ist der Trend zum Drahtesel ungebrochen. Das hat zur Folge, dass vor allem im Gebiet um den Bahnhof zu wenig Abstellplätze vorhanden sind. So bietet die Veloab­stellanlage an der Mönchstrasse hinter dem Thuner Bahnhof 205 Plätze – belegt werden diese regelmässig von mehr als doppelt so vielen Fahrrädern. Deshalb wollte der Gemeinderat für 460'000 Franken eine neue doppelstöckige Anlage mit 350 Plätzen bauen, was zudem eine Anpassung und eine Sanierung der angrenzenden Strasse für 290'000 Franken bedingt hätte. Doch der Stadtrat wies den Kredit vorletzte Woche mit der kleinsten möglichen Mehrheit zurück, wodurch das Projekt um ein bis zwei Jahre zurückgestellt werden muss (wir berichteten).



Diese Veloabstellanlage wäre eine kurzfristige Massnahme gewesen, um der parkierten Velos Herr zu werden. Da sich die Zahl der Fahrräder aber künftig noch erhöhen dürfte, gibt es auch ­längerfristige Lösungsansätze – zum Beispiel den, bei der Einmündung der Mönch- in die Frutigenstrasse ein Veloparking in die Böschung hineinzubauen, also gleich beim Ein- respektive Ausgang der verlängerten Personenunterführung (vgl. Haupttext). «Unser Tiefbauamt hat vor einem Jahr eine Machbarkeitsstudie erstellt und diese konkretisiert», sagte Thuns Bauvorsteher Konrad Hädener gegenüber dieser Zeitung. «Spruchreif ist allerdings noch nichts!» Der Standort befinde sich im Perimeter Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Thun, mit einem Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren, ergänzte Hädener. «An den Kosten von rund 3 Millionen Franken würden sich wiederum Bund und Kanton im Rahmen des Agglomerationsprogramms beteiligen.» mi