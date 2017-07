Er baute Hanf an, um die AHV aufzubessern

In einem abgekürzten Verfahren wurden am Montag zwei Männer verurteilt, die 2015 in Gwatt indoor Hanf angebaut hatten. Es herrschte Arbeitsteilung: Der Jüngere, Jahrgang 1973, verkaufte die Drogen hauptsächlich; der Ältere, Jahrgang 1945, eröffnete und betrieb die Anlage. Am 24. November 2015 wurde diese von der Polizei aufgehoben.

Anscheinend war der hohe Stromverbrauch aufgefallen. Die Polizei fand 8 Kilo bereits abgepacktes Marihuana und rund 2200 Hanfpflanzen im Wachstum. Rund 25 Kilo Marihuana hatten die beiden, vor allem in Bern, bereits verkauft.

Insgesamt gings um 67 Kilo Marihuana, die verkauft wurden, für den Verkauf bereitstanden oder heranwuchsen. Insgesamt wurden 11 216 Franken Bargeld sichergestellt. Eine hohe kriminelle Energie entwickelten sie nicht, wollten aber immerhin ihr «Geschäft» ausbauen und mieteten in Köniz einen entsprechenden Raum.

Bandenmässig und qualifiziert

Die beiden Schweizer waren geständig und einverstanden mit den Strafen, welche die Staats­anwaltschaft Berner Oberland ihnen auferlegt hat. Beiden wurde ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Das Gericht hatte nur noch das Ergebnis des vereinfachten Verfahrens auf seine Rechtmässigkeit zu prüfen und zu bewilligen.

Staatsanwalt Roland Hostettler erläuterte kurz, wie die Freiheitsstrafen von 20 Monaten respektive 18 Monaten zustande gekommen waren: Hauptsächlich wegen der Arbeitsteilung war das Handeln der beiden Männer bandenmässig und wegen der beträchtlichen Menge Drogen qualifiziert.

«Ich konnte beim besten Willen nicht auf eine unbedingte Gefängnisstrafe verzichten», sagte er im Fall des älteren Mannes, auch wenn er dessen Alter berücksichtigte. Der Mann hat bereits 2014 für die gleiche Straftat eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten erhalten.

«Ich sah gar keine andere Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten», begründete er den Rückfall während der Probezeit. Von den 20 Monaten Freiheitsstrafe muss er 10 Monate im Gefängnis verbüssen, die andern 10 Monate wurden mit einer Probezeit von fünf Jahren bedingt ausge­sprochen.

Bedingt für den Jüngeren

Der jüngere Mann kam mit einer bedingten Gefängnisstrafe von 18 Monaten davon, bei einer Probezeit von vier Jahren. Zu übernehmen haben sie die Verfahrenskosten, die sich für jeden auf gut 10'000 Franken belaufen. (Thuner Tagblatt)