Erfolgreich im Kampf gegen Keime

Nirgendwo sonst wird so grosser Wert auf Hygiene gelegt wie im Gesundheitswesen. Bevor Ärzte, Spitäler, die Spitex, aber auch industrielle Betriebe die gebrauchten Scheren, Pinzetten und weitere medizinische Mehrweginstrumente wieder einsetzen können, müssen sie sterilisiert, das heisst keimfrei gemacht werden. Auf diese Dienstleistung spezialisiert hat sich die in Steffisburg beheima­tete Sermax AG.

Hervorgegangen ist die Firma aus dem Geschäftszweig Medical der Intersteri AG. Die Sermax AG kaufte diesen Bereich für rund 350'000 Franken und investierte weitere 650'000 Franken in den Standort am Schwäbismattweg 3. Das war 2013. Seither ist das Unternehmen stetig gewachsen, wie diverse Zahlen belegen. So stieg der Umsatz von 235'000 Franken 2014 auf 1,64 Millionen im letzten Jahr.

Heuer werden laut Prognosen 2,35 Millionen Franken erzielt. Auch die Anzahl der Kunden hat innert dreier Jahre von 4 auf aktuell 220 zugenommen. «In letzter Zeit kommen pro Woche zwei neue Kunden hinzu», sagt Produktmanager Patrick Rindlisbacher.

Im Mai 2016 eröffnete die Sermax AG in Speicher AR einen zweiten Standort, der die ganze Ost-, einen Teil der Innerschweiz und Graubünden abdeckt. Insgesamt arbeiten derzeit 22 Angestellte für das Unternehmen – 14 in Steffisburg, 8 in Speicher. Angefangen hatte die Firma mit 5 Mitarbeitenden.

Ärzte lagern Sterilisierung vermehrt aus

Die Gesetzgebung begünstigt den Erfolg der Sermax AG. Mit der neuen Medizinprodukte-Verordnung, die seit dem 1. Januar 2010 gilt, sind die Anforderungen an die Aufbereitung von medizinischen Instrumenten erhöht worden. Nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren wird das Einhalten der Verordnung inzwischen stärker kontrolliert, etwa von kantonalen Stellen.

«Früher haben viele Ärzte oder Kliniken ihre Instrumente selber wieder aufbereitet. Wegen der strengeren Regeln, verbunden mit zusätzlichem Aufwand, wird diese Arbeit nun vermehrt an uns ausgelagert», erklärt Verwaltungsratspräsident Roland Lüthi die Veränderung, die in der Branche stattfindet.

Zu den Kunden der Sermax AG gehören einerseits private Kliniken, Klinikgruppen, Arzt-, Zahnarztpraxen und Ärztezentren, andererseits aber auch Alters- und Pflegeheime sowie verschiedene Spitex-Betriebe. Die Firma bearbeitet den Markt in der ganzen Deutschschweiz. Einziger Konkurrent ist derzeit die Firma Stericenter SA in Cugy bei Lausanne, die jedoch vornehmlich in der Romandie agiert und Vertragspartner der Sermax AG ist.

Aufbau eines Instrumentenpools geplant

Als zusätzliches Standbein des Unternehmens will Verwaltungsratspräsident Lüthi in nächster Zeit den Bereich Ausbildung forcieren: «Für die Lehrgänge zum medizinischen Praxisassistenten und zum technischen Sterilisationsassistenten möchten wir in Steffisburg und Speicher Prak­tikumsplätze anbieten.»

Doch auch im Kerngeschäft verfolgt die Leitung der Sermax AG neue Ansätze: So wird probiert, Kunden zu gewinnen, die Instrumente aus dem Sermax-Instrumentenpool beziehen. «Die Idee ist, dass diese Kunden nicht mehr nur ihre eigenen Instrumente zum Sterilisieren bei uns abgeben, sondern sich aus einem grösseren Pool bedienen können», erklärt Patrick Rindlisbacher.

Simon Rindlisbacher, Teamleiter Produktion bei der Sermax AG, kontrolliert im sogenannten Reinraum Instrumente von Leihsieben. Bild: Gabriel Berger

Dank eines Lagers bei der Sermax AG wären oft benötigte medizinische Instrumente für alle Kunden schneller wieder verfügbar. Der Aufbau dieses Pools ist momentan im Gang. Ebenfalls noch Zukunftsmusik sind ein allfälliger dritter und ein vierter Produktionsstandort in der Ostschweiz und auf der Alpensüdseite. «Im Tessin gibt es noch viel Potenzial bei privaten Kliniken, Ärzten, Zahnärzten oder der Spitex», sagt Roland Lüthi.

Bereits seien erste Gespräche mit einer interessierten Klinikgruppe geführt worden. «Noch ist nichts spruchreif. Es existiert auch noch kein konkreter Zeitplan», so Lüthi. Auch mit Blick auf die stetig steigende Zahl an Gesundheitszentren in der ganzen Schweiz zeigt sich der Verwaltungsratspräsident optimistisch, dass die Erfolgsgeschichte der Sermax AG noch eine Weile anhält. (Thuner Tagblatt)