Erstmals über 4000 Besucher am Aarekino

Fast wäre das Thuner Aare­kino ohne komplett verregneten Filmabend über die Bühne gegangen – bis Petrus am Freitag und Samstag doch noch kräftig die Schleusen öffnete. Trotzdem kann Benjamin Ritz ein positives Fazit ziehen: «Wir sind sehr zufrieden», sagt der Direktor der Sozialfirma Transfair, die den Anlass beim Restaurant Zündkapselfabrik organisiert.

4249 Eintritte wurden bei den 15 Filmen insgesamt verbucht – deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2015 mit 3764 Besucherinnen und Besuchern. Damals liefen zwei Filme weniger – deshalb war vor zwei Jahren der Durchschnitt mit 290 gegenüber den diesjährigen gut 283 Eintritten pro Film noch leicht höher.

Laut Projektleiterin Melanie Mosthaf waren acht Vorstellungen ausverkauft: «Wir haben 252 Tribünenplätze und 90 Plätze auf der Terrasse. Aber je nach Anfragen haben wir auf der Terrasse auch mal eine Person mehr setzen können, darum die 343 Zuschauer bei einigen Veranstaltungen».

Und wenn wie am zweiten Abend Bedarf für Rollstühle vorhanden gewesen sei, seien es auf der Terrasse auch mal weniger als 90 Plätze gewesen.

Filmkonzept bewährte sich

Benjamin Ritz spricht von einem gelungenen Einstand der neuen Aarekino-Crew: «Sie haben eine Topleistung erbracht.» Gerade die längere Dauer des Anlasses sei eine Herausforderung gewesen. Aufgegangen sei auch, dass bei den Filmen vorwiegend auf Komödien und Dramen gesetzt wurde: «Der einzige Actionfilm – ‹Now You See Me 2› – hatte eine der tiefsten Zuschauerzahlen.»

Am Konzept werde voraussichtlich festgehalten, ergänzt Melanie Mosthaf. Auch sonst hätten sich die Neuerungen bewährt: «Dass wir auf der Tribüne zugunsten von mehr Komfort auf 40 Plätze verzichtet haben, wurde geschätzt.»

Laut Benjamin Ritz ist die Kombination von Film und Dinner auf der Terrasse sehr beliebt: «Dieses Angebot war fast immer ausverkauft.» Wenige kritische Töne habe es gegeben – etwa, dass zu viel Werbung gezeigt werde. «Wir nehmen diese Rückmeldungen auf», sagt der Transfair-Direktor – betont aber, dass ein Film-Open-Air ohne Sponsoren schlicht nicht möglich sei.

Ob für das sechste Aarekino am Ende ein Gewinn resultiert, kann Ritz noch nicht sagen: «Wir müssen zuerst alles abrechnen.» Es gebe aber bereits Überlegungen für eine siebte Ausgabe des Open-Air-Anlasses. «Im Moment ist zumindest nicht vorgesehen, dass es 2018 kein Aarekino gibt», sagt Benjamin Ritz schmunzelnd.

www.aarekino.ch (Thuner Tagblatt)