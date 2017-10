Geschichte im DIN-A6-Format

Urs Steinmann hat ein etwas ungewöhnliches Hobby: Seit vielen Jahren sammelt der gebürtige Thuner alte Postkarten. In seiner Sammlung, die einen ganzen Nebenraum in seiner Wohnung einnimmt, befinden sich nun schon weit über tausend Exem­plare. Die Ansichtskarten sind aber nicht bloss alt, sondern zeigen Thun und Umgebung, wie es sich im Laufe der Jahre entwickelte. In einer mehrteiligen Serie gewährt der bekannte Confiseur nun einen Einblick in über hundert Jahre Thuner Geschichte – dokumentiert durch Postkarten.

Systematische Ordnung

In diesem Teil geht es um die Thuner Innenstadt, wonach Urs Steinmann in seiner Sammlung gar nicht lange suchen musste. «Ich ordne die Postkarten thematisch», sagt Steinmann. «Die Postkarten sortiere ich zuerst nach ihren Hauptmerkmalen. Ist beispielsweise die Marktgasse zu sehen, ordne ich alle mit diesem Motiv zusammen ein.

Die einzelnen Gebiete sind in separaten Ordnern abgelegt.» Die Einordnung der Karten könne aber auch schwierig sein und bedürfe viel historischen Wissens. «Thun verändert sich ständig. Der Loeb befand sich beispielsweise Anfang der 50er-Jahre noch dort, wo heute die Migros eine ihrer Filialen hat», sagt er.

Ein Hobby mit Tradition

Das Hobby hat in der Familie Steinmann schon fast Traditionscharakter. «Bereits mein Vater sammelte fünfzig Jahre lang Postkarten. Dieses Hobby habe ich von ihm übernommen. Irgendwann wollte ich dann aber auch den direkten Vergleich zwischen der alten Postkarte und der momentanen Situation haben», sagt Steinmann. «Die Fotografien, die ich gemacht habe, sind Momentaufnahmen – diese Vergleiche nenne ich ‹Thunzeiten›.»

Aus einer Auswahl seiner Postkarten und den dazugehörigen Fotografien machte der 64-Jährige in den letzten Jahren gleichnamige Kalender. «Der diesjährige Kalender wird vorerst der letzte sein», erklärt Urs Steinmann.

«Dieses Hobby erfordert sehr viel Zeit und Material. Wenn ich eine Postkarte aus dem heutigen Blickwinkel fotografieren möchte, erfordert dies zuerst detaillierte Vorbereitungen, und manche Stellen sind auch gar nicht mehr zugänglich.»

Er könne sich aber gut vorstellen, in ein paar Jahren wieder damit anzufangen, im Moment sei ihm diese Arbeit aber zu zeitintensiv. Die Karten, die er auf Märkten, in Antiquariaten oder im Internet findet, wird er aber auf jeden Fall weiterhin sammeln. (Berner Zeitung)