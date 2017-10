Grosse Solidarität mit der Gartenbauschule

Es war der 15. November 1999. Lehrlinge der Gartenbauschule Hü­nibach und die damalige Schulleiterin Renate Lorenz über­gaben vor dem Berner Rathaus dem Staatsschreiber Kurt Nuspliger eine Petition: Genau 20'451 Personen solidarisierten sich damals mit der Schule, welcher der Regierungsrat die Subventionen streichen wollte.

18 Jahre später sammelt die einzige Lehrwerkstätte für Biogärtnerinnen und Biogärtner wieder Unterschriften. Wieder will die Kantonsregierung im Rahmen des neusten Sparpakets bei der Gartenbauschule sparen – und zwar 2 Millionen Franken, was laut Schuldirektorin Marianna Serena das Aus für alle 50 Arbeitsplätze und für alle 50 Ausbildungsplätze bedeuten würde.

Und auch diesmal ist die Solidarität gross. Bis jetzt haben etwa 21'000 Personen die Petition, welche die Weiterfinanzierung der Schule durch den Kanton fordert, unterschrieben. Im Internet aufgeführt sind gut 19'000, hinzu kommen weitere ausgedruckte Unterschriftenbögen.

Unterstützung über Parteigrenzen hinweg

«Sehr zufrieden» sei sie damit, sagt Marianna Serena – zumal sie noch ein paar Tausend zusätzliche Unterschriften erwartet: «Wir hören von vielen, die die Petition auflegen, Unterschriften sammeln und uns diese erst noch schicken werden.» Es sei sehr schön, diese Unterstützung von überall her zu spüren, führt die Schuldirektorin aus. Und sie nennt ein Beispiel: «Eine selbstständige Gartenbauunternehmerin und ehemalige Schülerin will selber 1000 Unterschriften sammeln. Rund 700 hat sie schon beisammen.»

«Die Stimmung im Team ist tendenziell optimistisch, dass wir es irgendwie schaffen.»Marianna Serena, Direktorin der Gartenbauschule Hünibach

Auch aus der Politik kommt viel Support – und zwar nicht ausschliesslich aus dem linksgrünen Lager. So hat sich zum Beispiel Thuns Stadtpräsident Raphael Lanz, der für die SVP im Grossen Rat sitzt, explizit gegen die Sparmassnahme ausgesprochen: «Die Gartenbauschule bietet Ausbildungsplätze, integriert junge Menschen in die Arbeitswelt und setzt auf den immer wichtiger werdenden biologischen Anbau. Eine Schliessung ginge aus meiner Sicht gerade in die falsche Richtung und würde andernorts Mehrkosten auslösen.»

Auf der Website der Gartenbauschule sind diverse Unterstützerinnen und Unterstützer aufgeführt – von Sara Stalder, Geschäftsleiterin Stiftung für Konsumentenschutz, über Grüne-Nationalrätin Christine Häsler bis zum Hilterfinger FDP-Gemeindepräsidenten Gerhard Beindorff.

Weiter haben sieben Grossratsmitglieder unter der Ägide von Andrea de Meuron (Grüne, Thun) eine dringliche Finanzmotion eingereicht, in der sie vom Regierungsrat fordern, auf die Streichung der Beiträge für die Gartenbauschule zu verzichten. Für Marianna Serena ist die «grosse Unbekannte», wie sich Grossrätinnen und Grossräte von ausserhalb der Region zur Gartenbauschule stellen werden.

Petition wird Mitte November übergeben

Die Stimmung im Team beschreibt Marianna Serena als «tendenziell optimistisch, dass wir es irgendwie schaffen, dass der Kanton nicht alles Geld wegspart». Spezielle Aktionen sind von der Gartenbauschule her nicht mehr geplant.

Mitte November wird aber die Petition mit dann wohl sehr deutlich über 20'000 Unterschriften in Bern der Grossratspräsidentin und Spiezer SP-Politikerin Ursula Zybach übergeben. Dann wird sich also das Szenario vom 15. November 1999 wiederholen – einfach mit anderen Protagonisten. (Thuner Tagblatt)