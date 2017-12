Ihr Traum von der Brauerei wird wahr

Wenn mans nicht besser wüsste, würde man meinen, erst sei der Raum, dann die Idee gewesen. Denn die Halle am Schweizerweg 8, die einst den Angestellten der Firma Comadur als Kantine diente, scheint der ideale Ort für die geplante Thuner Brauerei zu sein: Die mit Holzstreben versehene gewölbte Decke und die alten Gussleuchten verströmen die Behaglichkeit eines alten Bierlokals. Und auch wenn derzeit noch Gabelstapler und Leitern herumstehen, kann man sich sehr gut die grossen Kessel und Tanks vorstellen, welche der Halle aus den 50er-Jahren schon bald neues Leben einhauchen werden.

«Es war ein absoluter Glücksfall», sagt der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz, welcher das Projekt initiiert hat. «Als wir die Halle Anfang November übernommen haben, wussten wir noch nichts von unserem Glück.» Denn die Decke sei zu diesem Zeitpunkt vollständig verkleidet gewesen: «Ein Team um Bierbrauer Bruno Stoller hat dann als Erstes die Deckenverkleidung entfernt», erzählt Raphael Lanz. «Und dabei ist auch die wunderschöne Originaldecke samt den Leuchten zum Vorschein ge­kommen.»

«Viele Investoren gefunden»

Auch sonst lief beim Projekt vieles rund: «Trotz der vielen positiven Rückmeldungen am Ausschiesset, der für uns als Testmarkt diente, haben wir erst in einem kleinen Kreis Geld zusammengetragen», erzählt Philipp Schmutz, der für die Finanzen verantwortlich ist und beim Projekt an vorderster Front mitwirkt. Die Möglichkeit, die leer stehende Halle am Schweizerweg zu mieten, hätte aber schliesslich dazugeführt, dass das Projekt immer grössere Dimensionen angenommen habe. «Wir haben viele Investoren gefunden, ohne dass wir öffentlich die Werbetrommel rühren mussten», sagt Philipp Schmutz. Und Raphael Lanz, der im Hintergrund die Fäden zusammenhält, aber nicht operativ tätig ist, ergänzt: «Es kam uns fast so vor, als hätten die Leute auf dieses Projekt gewartet.»

Heute wird die AG gegründet

Um das Ganze auf eine rechtliche Basis zu stellen, wird nun heute die Brauerei Thun AG mit einem Aktienkapital von 450 000 Franken gegründet. Rund 170 Personen aus der Region Thun haben dabei Aktien im Wert von jeweils 1000 Franken erworben.

«Unser Ziel ist es, hier in Thun ein handwerklich gebrautes Bier herzustellen, das zu den besten seiner Art in der Schweiz gehört», sagt der designierte Verwaltungsratspräsident Raphael Lanz (siehe Kasten). Im Gegensatz zu den vielen kleinen Produzenten in der Region möchte die Brauerei Thun AG künftig in der Lage sein, jederzeit das gewünschte Bier auch in grösseren Mengen zu liefern.

Arbeiten auf Hochtouren

Dafür wird vor allem der Braumeister Bruno Stoller verantwortlich sein, welcher bereits das erste Thun-Bier in seiner privaten Brauerei hergestellt hat (wir berichteten). Der Thuner leitet derzeit ein Team von Freiwilligen, welche die 300 Quadratmeter grosse Halle für den Einbau der Brauerei herrichten: «Jetzt gilt es noch die neuen Böden zu verlegen», sagt der 41-Jährige, der sein Stozi-Bräu, die bisher im Gwatt beheimatet war, nach 13 Jahren aufgibt.

Bis 2400 Liter Bier pro Woche

Bereits im Januar will Bruno Stoller mit seinem Team die neue Brauerei samt Abfüllanlage einbauen, in welcher wöchentlich bis zu 2400 Liter Bier hergestellt werden können und die sich je nach Bedarf weiter ausbauen lässt.

Im Februar dann will Bruno Stoller so richtig loslegen und auf den Frühling hin die neuen Thun-Biere lancieren: «Wir wollen dauerhaft drei Biere anbieten», sagt der Braumeister. Nebst einem Pale Ale und einem Porter sei ein weiteres Bier geplant, dessen Bierstil die Verantwortlichen aber noch nicht verraten wollen. Ausserdem sollen je nach Saison oder Lust des Braumeisters ­weitere Craft Beers hinzu­kommen.

Angrenzend an die grosse Halle will Bruno Stoller zudem einen Taproom mit zwölf Zapfsäulen ­einrichten, in welchem Besucher den Bierprozess durch eine ­Glasscheibe beobachten und gleichzeitig Bier degustieren können.

Ein Tag für die Aktionäre

Am 2. März 2018 ist schliesslich ein Tag der offenen Tür geplant: «Wir wollen alle Aktionäre zu einem ersten Event einladen, bei welchem natürlich auch unser Bier degustiert werden kann», sagt Philipp Schmutz. Und schliesslich gehe es auch darum, Absatzmärkte zu finden und das Bier an den Mann oder die Frau zu bringen. Erste Gespräche hätten diesbezüglich schon stattgefunden: «Wir haben bereits grössere Vorbestellungen», sagt Philipp Schmutz. Und auch einige Restaurants in der Region zeigten grosses Interesse.

Trotz der positiven Signale wollen die Brauer flexibel bleiben: «Wir konnten einen Mietvertrag abschliessen, der nur bis April 2019 reicht, aber die Option auf eine Verlängerung bis zum geplanten Abbruch der Halle beinhaltet», sagt der Finanzfachmann. «So können wir das Projekt bei einem negativen Verlauf abbrechen oder auch umziehen, wenn wir mehr Platz brauchen.»

Die Initianten scheinen ob des Tempos, mit welchem ihr Projekt voranschreitet, beinahe selber etwas überrascht zu sein: «Es ist wirklich erstaunlich, was aus der Idee geworden ist, welche ich vergangenen Mai beim Joggen hatte», sagt Raphael Lanz. Und seinem Freund und Geschäftspartner Philipp Schmutz scheint es nicht anders zu gehen: «Ich muss mich immer wieder kneifen, weil ich fast nicht glauben kann, was derzeit geschieht», sagt er und grinst über beide ­Backen.

