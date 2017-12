Kritischer Blick auf den Weihnachtsrummel

Samstag von 13 bis 17 Uhr: Open Ateliers

Anschliessend an die Vernissage der Cantonale Berne Jura finden in und um Thun sowie in einigen Orten im Oberland die Open Ateliers 2017 statt. Am Samstag von 13 bis 17 Uhr öffnen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliertüren. In Thun sind das beispielsweise diejenigen im Atelierhaus an der Uttigenstrasse 27 (mehrere Kunstschaffende) oder auch in der Volkshochschule Region Thun an der Marktgasse 17, welche eine Hommage an die verstorbene Malerin Beatrice Hofer-Gysin präsentiert. In der Region sind es etwa Atelierräume in Heimberg (Simona Rosser) oder in Hilterfingen (Rahel Schneider), in Tschingel (Anna Altmeier) und in Spiez (Christoph Flück), in Oberstocken (Herbert Siegen­thaler) oder in Frutigen (Reto Steiner). sft