Mediterrane Nächte gibts weiterhin

Auch künftig können die Thuner Restaurants in der Innenstadt ihre Gartenterrassen an den Wochenenden eine Stunde länger offen halten, statt bis 0.30 Uhr bis 1.30 Uhr. Das hat der Thuner Gemeinderat gemäss einer eigenen Mitteilung entschieden. Über 20 Betriebe nutzten diese neue Regelung anlässlich eines Pilotversuchs in den Jahren 2016 und 2017. Profitieren können auch diverse Anlässe wie zum Beispiel das Festival Am Schluss der Café-Bar Mokka, bei dem die Konzerte freitags und samstags bis maximal 23 Uhr dauern dürfen.

Die mediterranen Nächte sind das Resultat des runden Tisches «Wohnen und Nachtleben in der Innenstadt» unter der Leitung von Gemeinderat Peter Siegenthaler. Der Verein Pro Nachleben Thun, der Thuner Innenstadtleist, der Altstadttreff sowie die Liegenschaftsbesitzer einigten sich im Frühling 2016 auf diesen Kompromiss und sprachen sich im Herbst 2017 für eine Weiterführung in unverändertem Umfang aus. Der Gemeinderat stimmte diesem Begehren nun zu.

Es soll auch in Zukunft eine jährliche Auswertung am runden Tisch stattfinden, um Bilanz zu ziehen und den Gedankenaustausch zu pflegen. «Es ist Gemeinderat Peter Siegenthaler ein Anliegen, den konstruktiven Dialog weiterzuführen», schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. (pd)