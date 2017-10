Mehr als Shopping

«Am Mittwoch trotz vorüberziehenden hohen Wolkenfeldern ziemlich sonnig, am Morgen im Mittelland gebietsweise Nebelfelder. Um 18 Grad.» So lautet die Wetterprognose von Meteo Schweiz. Gute Aussichten also für den Wattenwil-Märit. «Bei trockenem Wetter rechnen wir jeweils mit rund 10'000 Besucherinnen und Besuchern», sagte die stellvertretende Gemeindeschreiberin Susanne Maibach, die im Vorfeld des Marktes für die gesamte Administration und die Zuteilung der Standplätze zuständig ist.

Der Märit ist traditionell jener Tag im Jahr, an dem Heimweh-Wattenwiler zurück in ihr Dorf kommen und alte Bekanntschaften auffrischen. Wie in den Vorjahren bieten Marktfahrer an 190 Ständen ihre Waren an. Die Plätze sind von jeher heiss begehrt, sodass die Marktorganisatoren jedes Jahr Dutzende Absagen verschicken müssen. «Heuer waren es rund hundert», führte Susanne Maibach aus.

Der Wattenwil-Märit ist seit Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte, und was sich bewährt hat, braucht keine Neuerungen. Eine gibt es in diesem Jahr trotzdem: Der WC-Wagen hinter der Post ist moderner und grösser als in den vergangenen Jahren. Die Gemeinde hofft, damit etwas gegen die Unsitte des Wildpinkelns in den Abendstunden zu unternehmen. (mi)