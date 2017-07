Mut zur Lücke im Schlossgarten

Am Samstagabend stand das Schloss Hünegg in Hilterfingen ganz unter dem Zeichen des 34. Hünegg-Open-Airs. Mit vielen Veranstaltungen am gleichen Wochenende hatte das Open Air zwar starke Konkurrenz, über­raschenderweise aber keine Besuchereinbussen, was für das ­Line-up der diesjährigen Ausgabe spricht.

Ein Highlight war schon zum Auftakt auf der Bühne: Liam, oder Cove, wie er sich neu nennt, fand reichlich Anklang. Da er erst auf der Suche nach einer Band ist, stand Cove allein auf der Bühne und brachte durch seine Art die Leute zum Mitsingen. Der 19-Jährige hat sich vom ersten Moment an in das Open Air verliebt: «Alles ist voll locker. Es kommt mir vor wie an einem Dorffest!»

Nach einer Umbaupause ging es weiter mit Thuner Musikpower: The Two Romans heizten ein und sorgten für Stimmung. So vermochte Frontmann Samuele Zanella das Publikum vor der Bühne zum Tanzen zu animieren. Zum Abschluss des Abends nahmen erfahrene Musiker aus der Schweizer Musikszene den Platz der Thuner ein. Colibri, früher Los Hobos, brachte ein Aufgebot an Special Guests mit, das sich sehen lassen konnte. Mutig war der Auftritt des Poetry-Slam-Künstlers Remo Zumstein; er erntete einen grossen Applaus für seine Einlage.

Während des Gastauftrittes von Mich Gerber erschien leider ziemlich viel improvisiert. Technische Schwierigkeiten während des Umbaus sorgten für längere Pausen im Set. Dies konnte die Band mit der Qualität wieder wettmachen, und so wurde der letzte Gast zum Höhepunkt des Abends: Dabu Fantastic beehrte die kleine Bühne. «Ich finde es richtig schön hier bei euch – hier ist so viel Liebe!», lobte der Zürcher das Hünegg-Open-Air, nachdem er direkt von einem anderen Konzert angereist war.

Der 19-jährige Cove aus Hünibach beim Heimspiel im Hünegg-Park. Bild: Anna Berger

Schlichtheit als Rezept

Im Unterschied zu anderen Events hat das Hünegg-Open-Air nicht das Bedürfnis, sich zu vergrössern. Die Veranstalter sehen in der Schlichtheit ein Erfolgs­rezept. Die Musik soll im Mittelpunkt bleiben. «Wir haben Mut zur Lücke. So wollen wir bewusst Abwechslung auf die Bühne bringen, die sich von anderen Open Airs unterscheidet», betonte OK-Mitglied Reto Weber.

Auch das Feedback der Besucher fällt positiv aus: «Die Nähe zur Natur und die Kulisse während der Konzerte sind unvergleichlich», sagte Jan Zwiebel aus Oberhofen. Der 24-Jährige hatte sich kurzfristig für das Hünegg-Open-Air entschieden, da es sich durch die ­ruhigere Stimmung von den anderen Veranstaltungen in der Region unterscheide.

Dass die Besucher das Konzept schätzen, zeigte sich auch bei den Besucherzahlen: Mitveranstalter Reto Weber schätzte das Publikum auf rund 800 Personen. Die Veranstalter machen den Event jedoch nicht von Zahlen abhängig. Solange es Leute gibt, die weitermachen wollen, wird es auch weiter bestehen, heisst es aus den Reihen des OK. So wird der 35. Ausgabe des ältesten Open Airs der Region nichts im Wege stehen.

(Thuner Tagblatt)