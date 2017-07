Mysteriöses Verschwinden von Ziegen

«Ich kann es mir wirklich nicht erklären.» Jürg Enggist kratzt sich am Kopf. «Wie können 21 Ziegen einfach spurlos verschwinden?» Rund um den Holztisch in der Wohnstube der Sennhütte sitzen die Familie und einige Freunde mit Kind und Kegel. Eigentlich wäre es ein gemütlicher Feierabend auf der Alp Untere Obersuld. Doch Senn Enggist findet keine Ruhe. Und alle wundern sich. Was ist geschehen?

Bis zum Sonntag, 16. Juli, waren sie noch da. 21 Burenziegen, eine kleinwüchsige Ziegenart, die gern das abknabbert, was das Vieh nicht mag: Stauden und Unkraut. Am folgenden Morgen waren sie verschwunden. Und seither fehlt von ihnen jede Spur. Es könne mal vorkommen, dass Ziegen Reissaus nehmen, meint Enggist: «Doch dann kehren sie zurück, spätestens nach zwei bis drei Tagen.» Nicht so dieses Mal.

Zuerst fehlten zwei

Ende Juni waren die Burengeissen auf die Alp gekommen, 23 Stück. Sie wurden gegen die Verbuschung der Alp eingesetzt. «Das funktionierte gut», sagt der Senn. «Im abgezäunten Bereich, wo sie sich aufhielten, frassen sie aufkommende Stauden und Unkraut ab. Das ist eine gute Methode dafür, die Weiden freizuhalten, statt zeitraubendes Schwenden von Hand oder der Einsatz von Gift.»

Am Morgen des 12. Juli fehlten zwei der typisch weiss gefärbten Ziegen mit braunem Kopf. Der aufgebotene Wildhüter Paul Schmid konnte mit seinem Hund diesen Fall vor Ort aufklären. Beide Tiere lagen unweit der Abzäunung im Gebüsch, weitgehend aufgefressen. Schmid geht von Luchsrissen aus, wie sich offenbar auch im benachbarten Kiental einige ereigneten.

Umzäunung aufgehoben

In der Folge beschloss der Senn, die Umzäunung aufzuheben, damit sich die verbliebenen 21 Burenziegen frei bewegen und fliehen konnten, sollte der Luchs wiederkommen. Ziegen, die sich frei bewegen, sind im Suldtal kein ungewöhnliches Bild. Dies schien sich zunächst auch zu bewähren – bis zum 16. Juli. Tags darauf waren alle Tiere spurlos verschwunden und sind seither auch nicht wieder aufgetaucht.

Enggist ist besorgt. «Ich sehe mich in der Verantwortung.» Er sömmert die Ziegen für Hans­peter Mäder aus Hofstetten bei Brienz, der Gruppen von Burenziegen als Mittel gegen die Vergandung auch auf andere Alpen schickt. Entsprechend lassen die Bewirtschafter der Unteren Obersuld nichts unversucht, um die Tiere wiederzufinden.

Wildhüter Schmid ist zwei weitere Male vorbeigekommen, um bei der Suche zu helfen; beteiligt waren ausserdem zwei Hunde. Das ­Gebiet wurde weiträumig abgeschritten. Ein Jäger will die Tiere gesehen haben, doch der Gang zur bezeichneten Stelle war ergebnislos wie auch bisher alle anderen Suchgänge im weitläufigen Berggebiet rund ums Suldtal bei Aeschiried.

Grundsätzlich müssten die Ziegen, die in der Regel als Gruppe zusammenbleiben, auch hörbar sein; einige ­tragen eine Glocke. Selbst eine Pendlerin wurde beigezogen. Alles ohne jedes brauchbare Resultat. Die 21 Ziegen sind bislang wie vom Erdboden verschluckt.

Nichts passt zusammen

So lassen sich zurzeit nur Mutmassungen zum Verbleib der Tiere anstellen. Sind sie weit weg­gewandert und finden nicht mehr zurück? Das ist möglich, aber dann wäre es erstaunlich, dass noch niemand sie gesehen hat. Sind sie kollektiv irgendwo abgestürzt, wie es bei Schafen in Panik vorkommen kann? Solches Verhalten ist bei Ziegen sehr unwahrscheinlich. Halten sich die Ziegen in einer abgelegenen Waldpartie oder in einem Graben auf?

Auch dies ist unwahrscheinlich; die Tiere suchen eher offenes Gelände auf und müssten normalerweise gesehen werden. Hat der Luchs alle gerissen? Dies entspricht in keiner Weise dem Verhalten dieser Wildkatze. Wurden sie gestohlen? Auch das ist höchst unwahrscheinlich angesichts der nachbarschaftlichen Kontrolle in den Tälern des Berner Ober­landes.

So bleibt Senn Enggist momentan nichts anderes übrig als ein Zeugenaufruf zum Verbleib der 21 vermissten Burenziegen.

Zeugen können sich melden unter 033 654'79'22. (Berner Oberländer)