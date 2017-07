Süchtig nach Wind und Wasser

Um sich beim Surfen das mühsame Paddeln gegen die Wellen zu ersparen, entwickelte Newman Darby im Jahr 1964 das «Darby Sailboard», dessen Zeichnungen er als Selbstbauanleitung für Segelbretter veröffentlichte. Als der amerikanische Ingenieur Jim Drake das Segelbrett mit einem sogenannten Gabelbaum versah, stand den Windsurfern nichts mehr im Weg.

In den 80er- und 90er-Jahren erlebte das Windsurfen einen regelrechten Boom, was dazu führte, dass Windsurfer wie Bobby Naish und Björn Dunkerbeck zu Lifestyle-Ikonen ihrer Zeit wurden.

Überall, wo genug Wind und Wasser war, wurde gesurft. Deshalb gibt es auch in Thun seit knapp 35 Jahren einen Windsurfclub. Nun stellt sich die Frage: Gibt es das Windsurfen in Zeiten des Stand-up-Paddlings und des Kitesurfens überhaupt noch?

Ein unsterblicher Sport

«Das Windsurfen kann gar nicht aussterben», sagt Tom Glauser, Mitglied des Windsurfclubs Thun. Der Grund sei das einzigartige Gefühl, das man beim Windsurfen habe. «Das Windsurfen ist immer etwas Besonderes», sagt Olivier Hammel, Präsident des Windsurfclubs.

«Der Suchtfaktor ist extrem hoch!»Olivier Hammel, Präsident Windsurfclub Thun

«Es ist zwar etwas doof, dass es immer Wind dazu braucht, aber es verleidet einfach nicht. Der Suchtfaktor ist extrem hoch!» Was das Windsurfen so speziell mache, könne aber niemand so genau beschreiben. «Es ist halt ein wunderschönes Freiheitsgefühl. Der Beschrieb auf unserer Website trifft es eigentlich am besten: ‹Wer zum ersten Mal in seinem Leben die Gleitschwelle überwunden hat, das Gefühl, wenn sich das Board aus dem Zustand der Verdrängerfahrt aus dem Wasser erhebt, dieses unbeschreibliche Gefühl jemals erlebt hat, der wird nie mehr davon loskommen.› Deshalb macht uns auch die enorme Materialschlacht nichts aus», sagt Hammel.

Für jede Windstärke, die verschiedenen Arten zu surfen und für jeden Schwierigkeitsgrad braucht es anderes Material. Für die Windsurfer ist ein Lagerplatz in Seenähe deshalb unentbehrlich. «Wir lagern die Bretter jetzt aufrecht, dadurch konnten wir etwas mehr Platz schaffen. Anfängern empfehle ich aber, entweder Material zu mieten oder Occasionsmaterial zu kaufen», sagt Olivier Hammel.

«Eine Standardausrüstung kann man etwa ab 1500 Franken haben. Wer sich noch nicht ganz sicher ist und das Windsurfen einfach mal ausprobieren möchte, für den haben wir mietbare Ausrüstung im Club.» Einige Surfer passen aber nicht nur ihre Ausrüstung der Windstärke und den restlichen Konditionen an, sondern wechseln gleich die Sportart – bei zu wenig Wind beispielsweise zum Stand-up-Paddling.

Spass für alle

«Der Clubgedanke ist hier sehr schön», sagt die Stand-up Paddling-Instruktorin Nicole Reinhart. «Wir wollen hier nämlich alle etwas mit Wasser zu tun haben. Wir sind sehr unkompliziert und jeder ist willkommen, auch wenn man nicht paddeln oder surfen kann.»

Für alle, denen der spielerische Aspekt beim Surfen fehlt, gibt es eine Lösung: «Wir organisieren im Windsurfclub und Stand-up-Paddling-Center auch immer wieder Anlässe wie Stand-up-Paddling-Fussballturniere oder -Polo», sagt Katrin Gerber, die sowohl im Windsurfclub als auch im Stand Up Paddling Club Mitglied ist.

Diese Events seien für jede Erfahrungsstufe und jedes Alter geeignet. «Wir haben eine Frau im Club, die schon 74 Jahre alt ist, aber immer noch an Stand-up-Paddling-Rennen mitmacht», sagt Nicole Reinhart. (Thuner Tagblatt)