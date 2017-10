Tempo 30 neu überall im Schwäbis

In genau 36 Tagen, am 9. November, wird der Bypass Thun-Nord offiziell dem Verkehr übergeben. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung der neuen Aarequerung, zu der auch eine Vielzahl an Begleitmassnahmen in Steffisburg und Thun gehören. Eine davon ist die Erweiterung der Tempo-30-Zone im Schwäbis.

Bislang galt das Geschwindigkeitslimit lediglich auf kleineren Quartierstrassen. Nun wird die Zone auch auf die Hauptachsen in diesem Gebiet ausgedehnt. Am Dienstag teilte die Stadt Thun mit, die neue Zone umfasse «die bereits heute bestehenden Tempo-30-Zonen im Schwäbisquartier auf Steffisburger Boden sowie die Schwäbisstrasse bis an die Gemeindegrenze auf der Regiebrücke. Auf Thuner Boden gehört die Grabenstrasse bis an die Kyburgstrasse zur genehmigten Zone.»

Zone zusätzlich ausgedehnt

Wie die Stadt weiter betont, wurde die Zonenerweiterung schon «in den Jahren 2010/2011 beschlossen, publiziert und zum Teil umgesetzt». Die noch fehlenden Gebiete würden in diesen Tagen ebenfalls als Tempo-30-Zone signalisiert. Bei der Koordination der Planung zwischen Steffisburg und Thun habe sich gezeigt, dass es sinnvoll sei, die Zone gar bis auf die grossen Achsen in Thun auszudehnen.

«Diese Zonenerweiterung umfasst die Regiestrasse mit der schmalen Bahnunterführung ab Regiebrücke bis an die Allmendstrasse sowie das Wohnquartier Selve mit der Scheibenstrasse bis zum Guisanplatz», schreibt die Stadt. Die Erweiterung wurde im August amtlich publiziert. Weil keine Beschwerden dagegen eingingen, kann sie auch in diesen Tagen umgesetzt werden.

Zebrastreifen kommen weg

Auf Steffisburger Gemeindegebiet sind diverse Arbeiten bereits ausgeführt worden – so wurden etwa die Fussgängerstreifen beim Kreisel Mittel-/Schwäbisstrasse aufgehoben. Weg kommt auch der Fussgängerstreifen bei den Einmündungen der Scheiben- und der Uttigenstrasse in die Regiestrasse. «In Tempo-30-Zonen sind grundsätzlich keine Fussgängerstreifen vorgesehen, weil Fussgänger die Strasse auf der ganzen Fläche queren dürfen», erklärt der Thuner Stadtingenieur Rolf Maurer. Weiter gilt in Tempo-30-Zonen Rechtsvortritt. Daher wird die aktuelle «Kein Vortritt»-Regelung bei den Einmündungen der Scheiben- und der Uttigenstrasse in die Regiestrasse in Rechtsvortritte umgewandelt.

Damit man auf das neue Geschwindigkeitslimit aufmerksam wird, werden laut der Stadt die Strassenränder farbig her­vorgehoben und zudem Tempo-30-Markierungen aufgetragen. «Bauliche Massnahmen wie zum Beispiel Inseln sind dagegen in der erweiterten Zone nicht vorgesehen», hält Rolf Maurer fest. (Thuner Tagblatt)