Von Forst aus in die weite Welt

Hektische Tage ist sich Rudolf Hadorn gewohnt. Eigentlich wollte der CEO des Ostschweizer Spezialkunststoffherstellers Gurit schon am Eröffnungstag des diesjährigen Swiss Economic Forums in Interlaken teilnehmen. Doch dringende Geschäfte hielten ihn am Firmensitz in Zürich-Oerlikon fest. Am Vortag konnte die Firma einen 9-Millionen-Auftrag für einen italienischen Automobilkonzern vermelden, am Tag darauf waren es 11 Millionen Franken aus dem Firmenbereich Windturbinen.

«Der Job ist manchmal etwas stressig, aber er macht mir viel Spass», erzählt Hadorn beim Treffen in Interlaken. Seinem Ostschweizer Dialekt merkt man nicht an, dass der 54-Jährige in Forst aufgewachsen ist und bis zum Abschluss des Gymnasiums in der Region Thun wohnhaft war (vgl. Kasten «Zur Person»). Seine Mutter und sein Bruder leben noch immer in Forst. Ausser den gelegentlichen Familienbesuchen hat er aber keine Beziehungen mehr zur Region.

600 Stunden im Flugzeug

Er hätte auch kaum Zeit dazu. An zwei bis drei Tagen pro Woche ist er irgendwo auf der Welt unterwegs. «Pro Jahr kommen so rund 140 Flüge zusammen», erzählt Hadorn, der damit rund 600 Stunden im Jahr in einem Flugzeug sitzt. Doch die langen Flugzeiten zwischen China, den USA, Südamerika, Spanien, Dänemark oder Italien stören ihn nicht, im Gegenteil: «Das sind ruhige Stunden, die ich jeweils für strategische Arbeiten und neue Konzepte nutzen kann», sagt Hadorn, der nicht viel von Telefonkonferenzen hält.

Er wendet über die Hälfte seiner Arbeitszeit für die Kontaktpflege mit den wichtigen Kunden auf. Und da die Kunden überall auf der Welt verteilt sind, kommt er nicht um die vielen Reisen herum. «Dieser Austausch mit verschiedenen Kulturen bereitet mir sehr viel Freude», betont Hadorn, der sich selber als den ersten Verkäufer seiner Firma bezeichnet. Die persönlichen Kontakte seien entscheidend für den Geschäftserfolg, nur so lasse sich das nötige Vertrauen aufbauen.

Stark in der Windenergie

Gurit ist in den Bereichen Windenergie, Autobau, Luftfahrt, Marine und Industrie tätig. «Wir liefern die Formen und die nötigen Werkstoffe», erläutert Hadorn. Die Endprodukte stellen die belieferten Firmen dann selber her. Den grössten Marktanteil des Jahresumsatzes von 350 Millionen Franken machen dabei mit über 50 Prozent Material und Formen für Rotorenblätter von Windturbinen aus.

Diese Blätter sind rund 60 Meter lang, können aber bei Anlagen im Meer bis zu 90 Meter lang werden und 30 Tonnen wiegen. Damit die Flügel verhältnismässig leicht bleiben, wird nebst Kunststoff auch leichtes Balsaholz darin verarbeitet. Die Firma Gurit hat dazu eigene Verarbeitungszentren in Ecuador aufgebaut. Auch dies ist gelegentlich eine Etappe auf Hadorns Reisen.

Der Windenergiemarkt wird nach Einschätzung Hadorns auch in den nächsten Jahren stetig wachsen, er geht dabei von etwa vier Prozent Wertwachstum pro Jahr aus. «Dieser Markt ist jedoch volatil und auch von politischen Faktoren abhängig», sagt Hadorn. Immerhin sei die Abhängigkeit von Subventionen mittlerweile nicht mehr bedeutend. In vielen Ländern sei die Windenergie heute im Vergleich zu anderen Energieformen wettbewerbsfähig. «Wir haben stark an den Kostensenkungen mitgearbeitet und haben Erfolg damit», erläutert Hadorn. Und: «Schon heute kommt weltweit jedes zweite Windturbinenblatt aus einer Form von Gurit.»

Expansion nach China

Die Hälfte des weltweiten Windenergiemarktes befinde sich heute in China. Deshalb hat Gurit 2011 auch den Sprung ins Reich der Mitte gewagt und dort eine eigene Produktionsfirma aufgebaut. Heute arbeiten dort rund 900 der insgesamt 2100 Angestellten von Gurit. Ziel der Expansion nach Asien sei es gewesen, sich in dem neu entstehenden Markt zu positionieren. Um in China wettbewerbsfähig zu sein, war unsere Devise, zu den halben Kosten und in der halben Zeit zu produzieren. «Das haben wir geschafft», sagt Hadorn. Von China aus wird nun Europa und Amerika beliefert.

«Schon heute kommt weltweit jedes zweite Windturbinenblatt aus einer Form von Gurit.»Rudolf Hadorn

Keine grossen Erwartungen setzt er in den heimischen Windenergiemarkt. Von der Topografie her eigne sich die Schweiz nicht besonders, es würden die grossen, offenen Flächen fehlen. Zudem sei die Schweiz zu dicht besiedelt. «Eine Windturbine sollte etwa ein bis zwei Kilometer vom bewohnten Gebiet entfernt sein», sagt Hadorn. Denn immerhin erreiche eine grosse Windanlage einen Rotor-Durchmesser von rund 140 Metern, was zu entsprechenden Störungen durch Lärm und Vibrationen führe. Hinzu kämen noch die Veränderungen im Landschaftsbild. «Schon alleine das Aufstellen der Windtürme wird angesichts der engen Strassenverhältnisse zu einer Herausforderung», erzählt Hadorn.

Keine Rückkehr nach Thun

Zehn Jahre ist er nun bereits bei der Firma Gurit, an ein Aufhören denkt er noch nicht. «Es gibt noch diverse Projekte und Ziele», sagt Hadorn. Eine Rückkehr in die Region Thun könnte er sich nicht vorstellen. «Ich bin mir das Leben in Grossstädten gewohnt, auch die internationale Tätigkeit würde mir fehlen», sagt Hadorn. Seine drei erwachsenen Söhne zog es ebenfalls bereits in die weite Welt. Einer studiert in London, einer arbeitet in Buenos Aires und der Dritte studiert in Zürich. Hadorn räumt ein, dass das Leben als Familienvater und Manager von international tätigen Firmen nicht immer einfach war. «Ich hatte und habe das grosse Glück, dass meine Frau mir den Rücken frei hält und mich immer unterstützt hat. Ohne sie hätte ich es nicht hinbekommen», betont Hadorn. Inzwischen ist aber auch seine Frau, eine frühere Konzertpianistin, unternehmerisch tätig und betreibt eine Musikschule in Zürich.

Firma in Bern gekauft

Doch zumindest in Bern wird sich Hadorn künftig häufiger aufhalten. Vor einem Jahr hat er nämlich an der Telematikfirma Trans Data Management AG in Bern die Aktienmehrheit gekauft. Die Firma beschäftigt 35 Mitarbeiter. Auch hier sieht Hadorn, der als Verwaltungsratspräsident amtet, noch Potential – und dies mit etwas weniger Hektik als in seiner heutigen Tätigkeit als CEO.

(Thuner Tagblatt)