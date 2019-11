Ab auf die Sonnenseite

Träger sind Gemeinden

Vor rund 40 Jahren definierte der Kanton Bern die nötigen Altersheimplätze und hielt die Gemeinden zur Zusammenarbeit an. Die Oberländer Gemeinden Iseltwald, Bönigen, Wilderswil, Ringgenberg und Niederried schlossen sich, nicht ganz ohne Widerstand, zu einem Trägerverein zusammen und bauten in Ringgenberg ein gemeinsames Heim, die Sunnsyta. Den Namen wählte die Bevölkerung. Das Heim ist gut vernetzt und kann mit vielen freiwilligen Mitarbeitenden rechnen, und sie werden auch sinnvoll eingesetzt. Aktuell bietet die Sunnsyta 51 Heimplätze an, davon 8 Plätze für an Demenz erkrankte Menschen; ein Neubau wurde speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet.

Ein Ferienplatz steht für Einwohner aus der Region zur Verfügung. Das Durchschnittsalter der Bewohner beträgt 87 Jahre. Die Menschen können bis zu Pflegestufe 12 betreut werden. Angeboten wird auch eine palliative Betreuung. Die Sunnsyta hat 85 Mitarbeitende, die meisten von ihnen arbeiten mit einem reduzierten Pensum, was laut Heimleiter Hans Beer bei Pflegeberufen fast üblich ist. In unmittelbarer Nachbarschaft des Heimes befinden sich zehn Alterswohnungen der Gemeinde Ringgenberg/Goldswil. Sie können die Infrastruktur des Heims in Anspruch nehmen.