Aeschlenstrasse bald wieder in Schuss?

Neue Grundlagen für die geplante Überbauung auf dem Barell-Gut

Flachdächer sind in Oberhofen ein heisses Eisen. Viele Bürger stören sich daran. In der Vergangenheit wurden Bauprojekte mit Flachdächern denn auch immer wieder bekämpft. Nun ist ein weiteres Vorhaben in der Pipeline. Auf dem sogenannten Barell-Gut hoch über dem See im Bereich der Aebnitstrasse soll eine Überbauung entstehen – mit Flachdächern. Geplant wird schon seit 1990. Damals wurde die Überbauungsordnung (UeO) Chabis-Chopf gutgeheissen. «Es ist viel Zeit seit dem Beschluss vergangen», sagt Gemeindepräsident Philippe Tobler.

Die definierten Vorgaben der UeO Chabis-Chopf würden nicht mehr den heutigen Bedürfnissen entsprechen. Deshalb wolle sie der Gemeinderat anpassen. «Wir möchten auf der Parzelle ein zukunftsgerichtetes Bauen ermöglichen», sagt Tobler – eine Entwicklung nach innen. Auf dem Areal sollen rund 55 Wohnungen unterschiedlicher Grösse gebaut werden. Zudem sind drei Doppeleinfamilienhäuser und ein Einfamilienhaus geplant.

Umsetzen wird das Projekt die Frutiger AG. Sie hat die Parzelle gekauft, nachdem die Gemeinde aus finanziellen Überlegungen einen Rückzieher gemacht hatte. Die Thuner Baufirma mit Oberhofner Wurzeln ist mit der Gemeinde den Deal eingegangen, Mietwohnungen zu vergünstigten Konditionen anzubieten. Damit soll gewährleistet werden, dass die Überbauung sozial durchmischt wird. Und die Gemeinde kann neue Steuerzahler anlocken, ohne dass sie die Verantwortung für das Bauprojekt trägt. «Wir sind bestrebt, moderat zu wachsen», sagt Tobler. Die UeO Chabis-Chopf biete eine gute Möglichkeit dazu.

Wie immer bei Bauprojekten dieser Dimension gibt es auch Bürger, die kritisch eingestellt sind. So gab es im Rahmen der Mitwirkung zwölf Eingaben. Bei der öffentlichen Auflage gingen sechs Einsprachen ein. Neben Lärm und Verkehr spielte auch das Adolf-Stähli-Haus eine Hauptrolle. Der berühmte Komponist schrieb dort seine bekannten Lieder. Das Haus befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der geplanten Wohnüberbauung.

Tochter Christine und ihr Mann Hans Stähli wehren sich gegen die UeO Chabis-Chopf, unter anderem schrieben sie in einem Leserbrief: «Die vierstöckigen Baukörper, welche direkt vor unserem Haus geplant sind, sind für uns unzumutbar. Das von Adolf Stähli, dem Jodelliederkomponisten und Dichter, erbaute Haus wird dann buchstäblich ‹verlochet›.»