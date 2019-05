Aktion «Thun nimmt Platz» wird eröffnet

Gestalter präsentieren Bank

Als offizieller Eröffnungsakt lassen die Gestalterinnen und Gestalter um 19 Uhr am Standort ihrer Sitzbank bunte Ballone steigen. Anschliessend finden bei diversen Sitzbänken verschiedene Darbietungen der Mitwirkenden statt.

Einige werden den Besuchern zum Beispiel ihre Gestaltungsidee vorstellen, andere machen Musik. Die Bänke sind im Bälliz, in der Oberen Hauptgasse, am Aarequai und rund ums Rathaus platziert. Wer wissen will, welche Sitzbank wo steht, findet ab Donnerstag online auf www.thun.ch/thunnimmtplatz einen Situationsplan.

Nachdem die Sitzbänke während mehrerer Monate für Farbtupfer gesorgt haben, werden sie für einen guten Zweck versteigert. Mit der Aktion wollen die Stadt und die Innenstadtgenossenschaft die Attraktivität der Innenstadt erhöhen.