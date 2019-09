Am Gesslerschiessen wird auch die Stimme gepflegt

Es ist ein Bienenhaus, das Haus der Armbrustschützen am Berntorplatz in Thun. Blau uniformierte Jugendliche in farbiger Bekleidung und bunten Strümpfen, Eltern mit Fotoapparat und Interessierte gehen am Dienstagvormittag ein und aus. Es läuft das Gesslerschiessen. Mittendrin im Bienenhaus Andrin Caviezel (14), Oberschützenmeister der Thuner Kadetten. Die Pfauenfeder, die eigentlich als Schmuck an seinen Hut gehörte, steckt er vorsorglich weg. Sie ist wertvoll und könnte im Getümmel Schaden nehmen.