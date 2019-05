Auch mit 100 noch gefragt

«Das System Brockenstube ist aber immer noch berechtigt und gefragt», hält Präsidentin Kathrin Rüegsegger fest. Gemeinnützige Brockenstuben gibt es in der Schweiz seit 1895 (vgl. Kasten). Um die 27 Frauen betreiben die Thuner Brockenstube ehrenamtlich. Manche davon seit vielen Jahren; zum Beispiel die heute 87-jährige Heidi Winzenried.

Die gelernte Papeteristin ist vor 46 Jahren durch eine Bekannte zum Team gestossen. «Ich fand das eine gute Sache», begründet sie ihr Engagement. Zudem habe sie immer schöne Sachen geliebt, vor allem Kleider und Geschirr. Und sie schätze den Kontakt zu Leuten. Weil die Brocki, so der Volksmund, als Verein organisiert ist, amtete sie zeitweilig auch als Kassierin und Sekretärin.

Noch heute ist die immer von Kopf bis Fuss gepflegt erscheinende zweifache Mutter und zweifache Grossmutter zwei- bis dreimal pro Monat im Einsatz. Sie kennt das Prozedere von Warenannahme, -beschriftung und Verkauf aus dem Effeff.

Blick zurück: 1984 erschien im «Thuner Tagblatt» ein Bericht über Helferin Heidi Winzenried (l.) in der Brocki Bälliz. Foto: Archiv

«Manches ist gleich geblieben, anderes hat sich verändert», sinniert sie. So nimmt die Brockenstube mangels Platz keine Möbel und Fachbücher mehr an; nur noch Taschenbücher und Romanheftli. Das war einst anders. «Der verstorbene Antiquitätenhändler Aegerter hat sich bei uns oft nach Trouvaillen umgesehen und manchmal auch welche gefunden; so etwa antike Kinderbettchen», schildert Heidi Winzenried mit ihrem typisch trockenen Kurzlacher.

Mit demselben beantwortet sie die Frage, ob sie angesichts des Angebots nicht auch ab und an in Versuchung geraten sei: «Ja schon, ich habe einiges gekauft; heute gibts für uns aber keinen Rabatt mehr, wir bezahlen den vollen Preis», sagt sie. Solange sie könne und man sie wolle, werde sie in der Brockenstube weiterhin «Dienst tun».

Preise sind fix

Einst wie heute wird die Brockenstube oft als Gratisentsorger missbraucht; «nur mehr und unverfrorener als früher», schildert Präsidentin Kathrin Rüegsegger. Die Kosten für die Entsorgung nicht verwertbarer Ware seien steigend. Und die jeweils zwei Helferinnen müssten mit Sperberaugen darauf achten, dass nicht gestohlen werde. Das gelinge leider nicht immer.