Auf den Spuren eines Bödeli-Pioniers

«Inconnu» – unbekannt, schrieb der Pfarrer im elsässischen Hochfelden in die Rubrik für Vater in der Geburtsurkunde für den am 13. August 1813 geborenen Pierre Ober. Wer sein Vater war, hatte der Elsässer sein Leben lang nie erfahren, es blieb das Geheimnis seiner Mutter Ottilia Ober. Pierre war vermutlich ihr erstes von insgesamt zehn Kindern. Über seine Kindheit und Jugend ist sehr wenig bekannt; es wird vermutet, dass er ein Medizinstudium begann.