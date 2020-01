Auto erfasst zwei Verkehrsregler bei Baustelle

Zwischen Kiesen und Oppligen wurden die beiden Verkehrsregler angefahren. Quelle: Google Views

Es geschah im Feierabendverkehr: Am Dienstagabend, kurz vor 16.50 Uhr ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass es bei der Baustelle auf der Bernstrasse einen Unfall gegeben habe.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto auf der Bernstrasse von Kiesen her in Richtung Oppligen unterwegs. Im Baustellenbereich, wo der Verkehr durch Angestellte einer Privatfirma geregelt wurde, stoppte der Autolenker auf Anweisung kurz, setzte die Fahrt danach aber fort. Daraufhin erfasste das Auto in kurzer Folge zwei Männer, welche für die Verkehrsregelung zuständig waren.