Autobranche hat 62 neue Mitglieder

«Glück ist, das zu mögen, was man muss, und das zu dürfen, was man mag.» Martin Wildhaber, Präsident des Autogewerbeverbandes Sektion Berner Oberland, begrüsste mit diesem Zitat des Autopioniers Henry Ford die 62 erfolgreichen Berufsleute und die zahlreichen Gäste und Besucher, welche sich auf dem Expo-Areal in Thun zur Diplomfeier 2019 eingefunden hatten.