Avag: Wer viel Karton anliefert, muss zahlen

«Der Schritt ist unumgänglich geworden», schreibt die AG für Abfallverwertung (Avag) in einem am Dienstag versandten Mediencommuniqué. Sie spricht damit den Preiszerfall auf dem Kartonmarkt an, der im letzten Juni einsetzte.

Der Hintergrund: Für den Onlinehandel werden jedes Jahr Millionen von Kartonpaketen aus China nach Europa geliefert. Doch die Chinesen haben eine Kehrtwende in ihrer Recyclingpolitik vollzogen. Sie wollen den Karton aus Europa nicht mehr zurücknehmen und wiederverwerten. In Zahlen ausgedrückt heisst das: «Die Importe fielen von 29 Millionen Tonnen Altpapier und -karton im Jahr 2017 auf 10 Millionen Tonnen im letzten Jahr», wie die Avag schreibt. Das führt dazu, dass sich in Europa der Altkarton stapelt und die Preise ins Bodenlose fallen.