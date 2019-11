Avenir-Suisse-Direktor: «Wir müssen den Wandel annehmen»

Kaum ein Land sei mit seinen Unternehmen so gut global vernetzt wie die Schweiz, sagte Grünenfelder. «Zwei Drittel aller KMU haben einen Bezug zum Ausland.» Weiter sei das Unternehmertum weltweit führend in Bezug auf Innovation und Qualität. Diese Stärken gelte es zu bewahren, so Grünenfelder. Gleichzeitig ortete er zahlreiche wirtschaftliche Herausforderungen, auf globaler Ebene beispielsweise in der Schwächung des Multilateralismus, also der vielfach verknüpften Weltwirtschaft mit allseitig geöffneten Märkten, im Handelskrieg zwischen den USA und China oder in den Steuerplänen der OECD. Als Herausforderungen im Inland wurden das institutionelle Abkommen mit der EU, die rückläufigen Exporte oder ein Reformstau aufgeführt.

Für flexibles Rentenalter

Diverse andere problematische Entwicklungen machte Grünenfelder in der abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit, im akuten Fachkräftemangel oder in der ­demografischen Dynamik aus. «Schon heute gibt es mehr Austritte als Eintritte in den Arbeitsmarkt», sagte Grünenfelder und zeigte mittels einer Grafik auf, wie sich diese Tendenz bis 2030 voraussichtlich noch verschärfen wird.

Bei der steigenden Lebenserwartung, der aktuell tiefen Geburtenrate und dem damit einhergehenden steigenden Druck auf die Beitragszahler der AHV würden längerfristig Generationen gegeneinander ausgespielt, wenn das Rentenalter nicht angepasst werde. Eine Lösung, die Grünenfelder hierzu am Schluss präsentieren sollte: Das Rentenalter an der Anzahl der Beitragsjahre ausrichten.

Bevor der Direktor von Avenir Suisse in seinem dichten Referat aber an diesen Punkt gelangte, wollte er noch mit einigen Mythen aufräumen. Als solchen Mythos bezeichnete er auch das Narrativ, wonach die Kluft zwischen Arm und Reich immer grösser werde. Obwohl es immer wieder Extremfälle gebe, sei der Gini-Koeffizient, der aussagt, wie das Einkommen in einem Land verteilt ist, in der Schweiz seit Jahren stabil, so Grünenfelder.

Der Darstellung des «bösen Auslandes» stellte er gegenüber, dass die Schweiz äusserst abhängig sei von den Absatzmärkten im Ausland und dass die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte ohne die Zuwanderung stark einbrechen würde. «Wir machen nicht Geschäfte mit Brüssel, sondern mit den Unternehmen», sagte er hinsichtlich der Bedeutung der bilateralen Verträge mit der EU. Zu guter Letzt bezeichnete Grünenfelder auch die technologiebedingte Arbeitslosigkeit als Mythos und warb für die Digitalisierung. Sie werde neue Jobs hervorbringen, die man heute nur erahnen könne.