Bänkli bringen über 11'000 Franken ein

Mit der Versteigerung der Sitzbänke hat die Aktion «Thun nimmt Platz» ihren Abschluss gefunden. Den höchsten Preis erzielte in der Auktion die Bank «Die Blumenstadt», gestaltet vom Kindergarten Schubertstrasse II. Sie erzielte einen Verkaufspreis von 550 Franken, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Die Bänke des Ski-Klubs Thun und der Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für Körperbehinderte Gwatt wurden für jeweils 500 Franken ersteigert. «Für 37 der insgesamt 50 Sitzbänke gingen Gebote ein», heisst es in der Mitteilung der Stadt. In den nächsten Tagen werden die Bänkli nun den neuen Besitzerinnen und Besitzern übergeben.