Bagger musste aufwendig aus dem Wasser gezogen werden

Im Thunersee, in der Nähe des Bonstettenparks, ist am Mittwochnachmittag ein Bagger beinahe bis unter das Dach der Fahrerkabine eingesunken. Der Seegrund hat unter der Last des insgesamt rund 28 Tonnen schweren Gefährts nachgegeben.

Am Donnerstag liefen nun die Bergungsarbeiten, die sich nicht ganz einfach gestalteten und sich daher über den ganzen Tag hinzogen. «Wir müssen den Bagger direkt im See in seine Einzelteile zerlegen, um diese dann aus dem Wasser ziehen zu können», erklärte Raphael Juillerat, der zuständige Bauführer der Abteilung Wasserbau bei der Bauunternehmung Marti AG.