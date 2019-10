Bald mehr Wege für Velos offen?

Nachhaltig genugKein weiterer BonusRettung für Amphibien?

Mit Erstaunen habe der Gemeinderat das Postulat der EVP/EDU-Fraktion zur Kenntnis genommen, sagte gestern der zuständige Gemeinderat Marcel Schenk (SP): «Schliesslich sind wir voll auf der grünen Linie.» Die Fraktion forderte vom Gemeinderat, zu prüfen, ob mit der Bepflanzung von Verkehrsinseln und Strassenrändern ein ökologisch wertvoller Beitrag geleistet werden könnte. Denn im Frühling seien ökologisch wenig wertvolle Thujapflanzen zur Begrünung verwendet worden. Schenk hielt fest, dass es sich dabei nicht um Thuja, sondern um die ähnlich aussehende Microbiota decussata handle und dass die Gemeinde sich für eine ökologisch sinnvolle Bepflanzung einsetze. Aktuell werde von einer externen Firma ein Biodiversitätskonzept für Steffisburg erarbeitet. Dem Antrag des Gemeinderates, das Postulat anzunehmen und abzuschreiben, folgten die GGR-Mitglieder einstimmig. (jzh)

Ebenfalls die EVP/EDU-Fraktion bat den Gemeinderat, zu prüfen, «ob Ende 2019 dem Gemeindepersonal als Dank für die hohe Qualität der geleisteten Arbeit ein einmaliger Bonus ausbezahlt werden kann». Sie nannte in ihrem Schreiben etwa den Verwaltungsbericht als beispielhaft für das grosse Engagement der Gemeindemitarbeitenden. Der Erstunterzeichnende Thomas Schweizer (EVP) erläuterte: «Es geht uns darum, das Team als Ganzes zu würdigen.» Die Gemeinde sehe sich als fortschrittliche Arbeitgeberin mit einem fairen System, sagte Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP). So habe es in den letzten Jahren etwa Lohnerhöhungen gegeben, und die Angestellten erhalten vergünstigt Reka-Checks. Weiteren Handlungsbedarf sehe der Gemeinderat aktuell nicht, so Marti. Er empfahl das Postulat zur Annahme und Abschreibung, was vom Parlament einstimmig angenommen wurde. (jzh)

Im Juni reichte die SP-Fraktion ein Postulat ein, in dem sie die Prüfung geeigneter Aussteigshilfen für Amphibien aus Strassenschächten wünschte. «Tausende Amphibien und andere Kleintiere fallen jährlich in Entwässerungsschächte», heisst es im Postulat. Einmal im Schacht, gebe es für die Tiere keine Möglichkeit mehr, aus diesem herauszukommen. Dieses «unsinnige Sterben», so die SP, könne gestoppt werden, etwa mit Ausstiegshilfen für die Tiere. Umweltvorsteher Marcel Schenk (SP) versprach, sich um das Anliegen zu kümmern. Er empfahl die Annahme des Postulates, was einstimmig genehmigt wurde. Die Fachabteilung Tiefbau/Umwelt werde prüfen, ob und was für Massnahmen umgesetzt werden, sagte Schenk. Auf Antrag von Ruedi Christen (GLP) wurde auch über eine direkte Abschreibung des Postulats abgestimmt – dies wurde von einer Mehrheit befürwortet. (jzh)