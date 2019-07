Bauimpuls AG baut aus

Bewegte Geschichte

Alfred Gyger gründete 1965 zusammen mit seinem Bruder Fritz die Flachdachbelag AG Thun. Nach dem Ausscheiden von Fritz Gyger führte Alfred Gyger die Firma alleine weiter auf ihrem steten Weg nach oben. Der3. März 1994 ist als schwarzer Tag in der Firmengeschichte bekannt: Ein Grossbrand hinterliess einen Totalschaden am neuen Bürogebäude am Jägerweg in Heimberg.



Anstatt zu resignieren, nutzte Firmengründer Alfred Gyger die Chance für einen Neuanfang. Er erweiterte innert eines Jahres das Angebot der Flachdachbelag AG Thun um die Bereiche Spenglerei, Steildach und Gerüstbau.



2008 verkaufte er seine Firmengruppe IP Holding AG nach 43-jährigerTätigkeit an zwei Kadermitarbeiter, welche die Firmengruppe in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt haben. Mit rund 130 Mitarbeitenden ist die Bauimpuls AG heute einer der grössten Schweizer Anbieter, wenn es um Gebäudehüllen geht. Seit 2017 gehört die IP Holding AG zur GLB-Gruppe.