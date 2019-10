Baustart für BBO-Überbauung «Tracht» ist erfolgt

Zwischen den Gebäuden Hotel Adler de la Gare und Coop klafft eine grosse Baulücke. Mit schwerem Gerät werden gegenwärtig die sechs alten Gebäude abgebrochen, bevor mit dem Aushub für die Fundamente und die Tiefgarage begonnen werden kann. «Wir sind glücklich, dass unser Überbauungsprojekt nun in die Realisierungsphase kommt und die Lücke im schönen Dorfbild mit zwei optisch und funktional passenden Gebäuden geschlossen werden kann», sagte Verwaltungspräsident Adrian Glatthard bei einem Pressegespräch am Dienstag. «Wir wollen damit einen Beitrag zur Dorfentwicklung leisten.» Beide Häuser, dreistöckig, werden ab dem 1. Obergeschoss hauptsächlich aus Holz gebaut und sollen sich so optimal ins Dorfbild einfügen.