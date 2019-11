Berufsberatung neu im Schloss

«Jugendliche müssen aus dem Nichts heraus in ein bis zwei Jahren wissen, was sie beruflich wollen. Hier im BIZ Interlaken werden alle, auch Erwachsene, mit viel Herzblut, Professionalität und Engagement beraten,» sagte Daniel Reumiller, BIZ-Leiter des Kantons Bern. Am Donnerstag fand die Besichtigung der Räume des BIZ statt, das per 1. November von der Interlakner Rosenstrasse ins Schloss 9 umgezogen ist.