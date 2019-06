Berufskunde mit 6 bestanden

Mit Stolz und Freude begrüsste der stellvertretende Abteilungsvorsteher Markus Meyer die gut 150 Gäste und 38 Absolventinnen und Absolventen der Prüfungen zum Polymechaniker. Alle Jugendlichen konnten von den Klassenleitern Rita Leutwyler und Thomas Fahrni das Fähigkeitszeugnis entgegennehmen. Am besten abgeschnitten hat Jonas Daschinger aus Wichtrach. Mit der Note 6 in der Berufskunde, 5,7 in Allgemeinbildung und 5,5 in individueller Produktivarbeit (IPA) erzielte er die Abschlussnote von 5,5. Neben ihm wurde Luca Schöpfer, Steffisburg, für seine 5,7 in der Allgemeinbildung und die 5,5 in IPA geehrt, ebenso Simon Ambühl aus Aeschlen ob Gunten für 5,7 in Allgemeinbildung.