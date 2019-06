Beschuldigter Tierquäler schwänzte Verhandlung

Ausserdem wurden dem Mann eine Verbindungsbusse von 600 Franken und eine ­Busse von 200 Franken aufgebrummt. Zusammen mit Gebühren hätte er insgesamt 1300 Franken bezahlen müssen.

Weil er gegen den Strafbefehl Einsprache erhob, war am Freitag eine Hauptverhandlung am Regionalgericht Oberland in Thun angesetzt.

«Der Mann hat die Vorladung abgeholt», sagte der Gerichtspräsident vor dem festgelegten Verhandlungsbeginn. Trotzdem war von ihm auch eine Viertelstunde danach keine Spur zu entdecken.

Zusätzliche Kosten

Nach der Strafprozessordnung gilt die Einsprache als zurückgezogen, wenn der Beschuldigte der Verhandlung unentschuldigt fernbleibt.

Damit wird der Strafbefehl im vorliegenden Fall rechtskräftig. Dem fehlbaren Hundehalter erwachsen wegen seines Fernbleibens ausserdem zusätzliche Gerichtskosten von 200 Franken.