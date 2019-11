Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr betraten zwei maskierte Männer den Tankstellenshop an der Glockentalstrasse in Steffisburg. Mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand forderten die beiden von den anwesenden Mitarbeitern Geld.

Diesen gelang es jedoch, den Alarm auszulösen. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern ergriffen die Männer daraufhin ohne Beute die Flucht in unbekannter Richtung.

Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich keine Gäste im Shop, von den anwesenden Mitarbeitern wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Einer der beiden Männer trug eine Camouflage-Jacke mit der Aufschrift «NYD» in Weiss und eine dunkle Trainerhose, sein Komplize eine dunkle Jacke.