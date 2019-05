Bibliotheken einmal anders

Die Stadtbibliothek Thun stellt unter anderem den Thunensia-Bestand vor, der Bücher und Schriften mit Bezug zur Stadt Thun und ihrer Umgebung enthält. Am 22. Mai findet ausserdem der zweite Nationale Vorlesetag statt. An diesem Tag kooperiert die Stadtbibliothek Thun mit dem Kunstmuseum und dem Schloss Thun. Im Schloss liest zum Beispiel Sebastian Steffen aus seinem Buch «leg di aschtändig a».

Die Stadtbibliothek Biel veranstaltete in den letzten Jahren unabhängig von Thun einen ähnlichen Anlass. Nun führen die beiden Städte den Anlass zum ersten Mal unter gemeinsamem Auftritt und in der gleichen Woche durch. Dadurch soll die Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Region und im Kanton gefördert werden.

www.thun.ch/stadtbibliothek